حسام موافى: جميع بصيلات الشعر قابلة للنمو عدا الرموش

قال الدكتور حسام موافي، رئيس قسم الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مخ الإنسان يستخدم 20% من طاقة الإنسان، ولهذا فإن المخ لا يعتمد على الإنسولين في تشغيل خلاياه، وهذا يُبرر استمرار عمل المخ رغم دخول المريض في غيبوبة سكر.

عظام الإنسان

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" مع الشيخ خالد الجندي، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن الإنسان يستخدم 17 عظمة للابتسامة و34 عند التجهم، ولهذا جاء الحديث الشريف ليقول "تبسمك في وجه أخيك صدقة"، حيث الغضب يؤدي إلى تغيير عضلات كبيرة داخل الجسم.

وأضاف أنه ينصح مرضى السكر بالبعد عن الانفعال قدر المستطاع، حيث إن هرمونات الغضب والانفعال جميعها ضد الإنسولين، لذا مريض السكر ممنوع من الانفعال قدر المستطاع.

مركز الجوع والشبع بالمخ

وتابع: "هناك مركز الجوع والشبع في المخ، وهذه المنطقة الوحيدة في المخ التي تحتاج إلى الأنسولين، لذا باقي أجزاء المخ ليست مرتبطة بهرمون الإنسولين على الإطلاق".

وتابع:" نفقد يوميًا من 40 إلى 10 خصلة شعر يوميًا وذلك في المتوسط، وذلك لأن بصيلات الشعر تتجدد باستمرار، وجميع بصيلات الشعر في الجسد قابلة للنمو والتجديد عدا الرموش حتى لا يصاب الإنسان بالعمى أو عدم الرؤية بشكل صحيح".