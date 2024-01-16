الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أرنولد لاعب شهر ديسمبر فى الدورى الإنجليزى

ترينت ألكساندر أرنولد
ترينت ألكساندر أرنولد

حصل ترينت ألكساندر أرنولد، ظهير فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، على جائزة لاعب شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي.

وتعرض أرنولد للإصابة أثناء مشاركته في مباراة ليفربول ضد أرسنال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لعدة أسابيع، وفقًا لما ذكره البيان الرسمي للنادي.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا صورة لأرنولد عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس"، وعلق: "تهانينا أرنولد، اختيارك أفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي من اختيار الجماهير".

وهنأ الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر "إكس" أرنولد بحصوله جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر، قائلًا: "تهانينا يا ترينت، فتى الريدز الذهبي يفوز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين كأفضل لاعب في شهر ديسمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز بتصويت الجماهير".

ولعب أرنولد 7 مباريات مع ليفربول في شهر ديسمبر الماضي، وسجل هدفًا وصنع هدفين لزملائه في الفريق.

ترينت ألكساندر أرنولد ليفربول محمد صلاح الدورى الانجليزى لاعب شهر ديسمبر المنتخب الوطني

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