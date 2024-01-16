أجندة الدستور الثقافية اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024

معايير الاستدامة والبصمة الكربونية، إحدي أمسيات وفعاليات اليوم الثلاثاء، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافيةاليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، والحاشدة بالعديد من الأنشطة.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الثلاثاء

ففي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافية، ندوة بعنوان “معايير الاستدامة والبصمة الكربونية”، والتي يشارك فيها كل من دكتور هاني الشيح، أستاذ التغذية بمركز البحوث الزراعية، ودكتور محمد عثمان، رئيس المعهد القومي للجودة.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يشهد نادي أدب مصر الجديدة، في السادسة مساء، أمسية جديدة من أمسياته الثقافية، وتعقد أمسية اليوم لمناقشة ديوان “مقطوعان من شجرة”، للشاعر أحمد عبد الغني.

ويتناول الديوان بالنقد والتحليل والنقاش كل من: الكاتب الروائي دكتور طارق منصور، والشاعران أحمد حسن ومحمود جمعة، وتدير الأمسية الكاتبة غادة صلاح الدين.

وفي نفس التوقيت، وفي سياق أجندة الدستور الثقافية، يحل القاص شريف عبد المجيد، في ضيافة اتحاد كتاب مصر، بمقره الكتئن بشارع حسن صبري بالزمالك، وأمسية لمناقشة مجموعته المسرحية “احتمالات”، والصادرة عن الهيئة الصمرية العامة للكتاب. ويناقش الكتاب كل من: الناقد دكتور رضا عطية، الكاتبة بهاء إبراهيم والكاتب سامح وهيب.

وفي السادسة مساء، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان "الوعي الوطني والتحديات والمخاطر الراهنة"، يدير الندوة د. أحمد خيرى حافظ أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ويشارك فيها بالحديث والنقاش كل من الدكاترة: أحمد الشربيني، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو لجنة التاريخ والآثار ــ حامد عيد، أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة ــ محمد أمين المفتى أستاذ متفرغ بقسم المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس ــ ومحمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة القاهرة.

يسبقها في الخامسة مساء، ندوة بعنوان “الوطنية والإنتماء”، والتي تعقد أيضا بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، ويشارك فيها: اللواء دكتور أحمد البدري، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق ــ اللواء بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ــ الإعلامي جمال الشاعر ــ الكاتب خالد عكاشة، مدير المركز آلمصري للدراسات الاستراتيجية ــ دكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق ــ دكتورة مني الحديد، دكتورة نهي بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، ويدير اللقاء المستشار خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، أمسية جديد من أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية، والتي تقام بعنوان “الثقافة والهوية”، وتستضيف الأمسية كل من: دكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، دكتور أحمد مجاهد أستاذ النقد الأدبي، يدير اللقاء دكتور محمد عبده بدوي.

وفي السادسة مساء، تحتضن قاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، أمسية لمناقشة كتاب “شخصيات قلقة في أدب نجيب محفوط”، للكاتب الصحفي الراحل صلاح عيسي، ويناقش الكتاب كل من: الكاتبة الروائية سلوي بكر، المؤرخ دكتور عاصم الدسوقي، والكاتب شعبان يوسف.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، تنظم مكتبة البلد، بمقرها الكائن بميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية، حفل توقيع ومناقشة كتاب “الحكاية علي حافة النوم الكبير”، للشاعر الراحل مهاب نصر، إعداد وتحرير الكاتب مينا ناجي، ويناقش الكتاب ويدير الأمسية الكاتب الروائي علي قطب.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ تعقد بمكتبة خالد محيي الدين، بمقر حزب التجمع بشارع كريم الدولة من طلعت حرب، أمسية جديدة من أمسيات منتدي المستقبل للفكر والإبداع، وأمسية لمناقشة ديوان الشاعر الكبير جمال القصاص، والصادر عن دار بدائل للنشر تحت عنوان “كانت هنا موسيقي”، ويناقش الديوان كل من: الشاعر أمجد ريان، الشاعر أحمد الفيتوري، الناقد دكتور يسري عبد الله، وتدير الأمسية الكاتبة إنجي همام.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستضيف بيت المعمار المصري، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بمقره الكائن بدرب اللبانة من ميدان القلعة، أمسية حكي وشعر بعنوان “اللي بني مصر”، بمشاركة الكاتب حمدي حسين والشاعر سفيان صلاح، ويدير الأمسية محمد رمضان حسين.

وفي السادسة مساء، ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ندوة بالحضور الفعلي وأيضًا أونلاين عبر تطبيق ويبكس؛ بقاعة (C) لمناقشة روايتين لثلاثة مبدعين شباب هما: "الدخان والمرايا" لأسامة الحديدي وعمرو حسن و"جماعة زقاق هنري روسي" لمحمد ممدوح.

يناقش المبدعون أعمال بعضهم البعض، ويناقش العملين معًا الناقد دكتور إيهاب بديوي. ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة مؤسس ومدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.