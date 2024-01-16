أوكرانيا تبحث مع سويسرا دعمها لصيغة السلام التى قدمتها كييف

ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مع عدد من مسؤولي البرلمان السويسري دعم برن لصيغة السلام الأوكرانية والخطوات القادمة لتنفيذها.

جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني أوردته وكالة أنباء "يوكراينفورم"، والتي أضافت أن زيلينسكي وفي إطار زيارته للاتحاد السويسري، التقى رئيس المجلس الوطني للجمعية الفيدرالية السويسرية، إريك نوسباومر، ورئيسة مجلس الولايات، إيفا هيرزوج، وكذلك مع رؤساء الأحزاب والفصائل في الجمعية الفيدرالية السويسرية.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لسويسرا على دعمها الكبير لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وكذلك على المساعدات الإنسانية التي تقدمها للبلاد في ظل الحرب مع روسيا، وناقش الطرفان أيضًا بالتفصيل دعم سويسرا لصيغة السلام الأوكرانية والخطوات الإضافية نحو تنفيذها.

كما أعرب زيلينسكي عن امتنانه للعقد الناجح لاجتماع مستشاري الأمن القومي والسياسة الخارجية الذي عقد في دافوس في 14 يناير وحضره ممثلون عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، كما أطلع البرلمانيين السويسريين على الوضع في ساحة المعركة، وشدد على أهمية جهود الدول الشريكة للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا.

وشكر زيلينسكي البرلمان السويسري على اعتماده بيانًا قويًا في بداية الحرب مع روسيا عام 2022، وأشارت الأطراف السويسرية إلى أهمية خطاب الرئيس الأوكراني أمام الجمعية الفيدرالية وشعب سويسرا، والذي ألقاه رئيس الدولة في صيف عام 2023 لحشد الدعم لكييف.