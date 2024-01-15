"الصحفيين" تؤكد دعمها للمساعى المصرية لزيادة المساعدات لأهلنا فى قطاع غزة

نظم مجلس نقابة الصحفيين يوما تضامنيا مع فلسطين في ذكرى مرور 100 يوم من العدوان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، تحت شعار "100 يوم من الإبادة.. أوقفوا العدوان حاكموا مجرمي الحرب".

ودعا المشاركون في اليوم إلى تكثيف الجهود لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة وداعميهم عن جريمة الإبادة الجماعية والتي امتدت من القاء الاف الاطنان من المتفجرات إلى فرض حصار مروع على الشعب الفلسطيني لتجويعه وتعطيشه كجزء من مخطط التهجير، الذي هزم بصمود الشعب الفلسطيني البطل ومن خلال تصدي الدولة المصرية له.

كما دعا المشاركون إلى دعم الجهود الدولية لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة ومعاونيهم في الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا، موجهين التحية لجنوب إفريقيا، مؤكدين ثقتهم من أن قرار محكمة العدل سيخرج بوقف العدوان الهمجي ضد الشعب الفلسطيني وإجبار دولة الاحتلال على إنهاء حصارها الوحشي للشعب الفلسطيني رافضين المزاعم الصهيونية خلال المحاكمة بشأن موقف الدولة المصرية، ومؤكدين أن الحصار المفروض هو امتداد للجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وبحق الصحفيين، وأنه جزء من حرب التجويع والإبادة التي تشنها آلة الحرب الصهيونية.

وأكد ناجي الناجي المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية تقديره للجهود المصرية لوقف الحرب والرامية لوقف الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحصار هو جزء من مخطط التهجير الصهيوني، وأن الرواية الصهيونية تحاول سرقة الرواية مثلما سرقت الأرض وأن الحصار المفروض هو امتداد للحصار الذي فرضته إسرائيل على الدولة الفلسطينية طوال 75 عاما.

وأكد سيد شعبان الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب خلال استعراضه لجهود الاتحاد لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائم الابادة الجماعية على أهمية الرسائل التي تبعثها القاهرة الشعبية والرسمية في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة الحق الفلسطيني.

كما دعا المحامي الدولي ناصر أمين إلى تكثيف الجهود الشعبية لمحاكمة قادة الحرب الصهاينة، داعيا نقابة الصحفيين لإطلاق مبادرة لتنجميع شهادات وفيديوهات وتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

وشهد اليوم وقفة احتجاجية شارك فيها عشرات الصحفيين، وطالب فيها المشاركون بوقف العدوان الصهيوني فورا كما رددوا هتافات تطالب بمحاكمة قادة الحرب الصهاينة كمجرمي حرب وفك الحصار الصهيوني المفروض على الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، عبر مجلس نقابة الصحفيين عن تقديره لجميع الجهود الرامية لإنهاء الحصار على الشعب الفلسطيني، فإنه يدين بكل قوة آلة الإبادة الصهيونية التي لم تتوقف عن حصد الأرواح ونسف كل مقومات الحياة في قطاع غزة بفلسطين منذ أكثر من مائة يوم.

وفي الوقت الذي يدين المجلس كل المحاولات الصهاينة لتوظيف أي مناسبة لفضح جرائمهم لغسل أيديهم الغارقة بالدماء، والتبرأ من جرائمهم المروعة فإنه يشدد على أن هذه المحاولات لا تعدو كونها مجرد وقاحة وإمعان في جريمة تزييف الحقائق الظاهرة للعيان، والتي كشفتها العديد من الوقائع وفضحتها المنظمات الدولية كالأنرو.

وشدد المجلس على دعمه لكل الخطوات الرامية لإنهاء الحرب وعلى كل المساعي التي تقوم بها الدولة المصرية، لزيادة كميات المساعدات لأهلنا في قطاع غزة، رافضا مزيدات بعض الأطراف بهذا الشأن.