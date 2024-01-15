الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. رابطة البريميرليج توجه تهم خرق قواعد اللعب المالى النظيف لإيفرتون ونوتنجهام

إيفرتون
إيفرتون

وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، اليوم الاثنين تهم رسمية إلى أندية إيفرتون  ونوتنجهام فوريست بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال البيان، إنه يحق لنادي نوتنجهام فورست ونادي إيفرتون الرد على الإتهامات خلال الأسبوعين المقبلين، وسيتم إصدار القرار قبل نهاية الموسم.

ويواجه الناديان خطر خصم النقاط من رصيدهما في البريميرليج هذا الموسم، حيث سبق وخصم من نادي إيفرتون منذ أسابيع 10 نقاط.

خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" منذ أسابيع، خصم 10 نقاط من رصيد نادي إيفرتون، بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وكان النادي قد أُحيل إلى لجنة مستقلة في مارس الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بموسم 2021-2022، وعقدت جلسة استماع الشهر الماضي، لتُوصي رابطة الدوري آنذاك بخصم 12 نقطة من رصيد النادي.

وأرسلت رابطة الدوري الإنجليزي بيانًا إلى إيفرتون، جاء فيه: "فرضت لجنة مستقلة خصمًا فوريًا قدره 10 نقاط على نادي إيفرتون بسبب انتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "أصدر الدوري الإنجليزي الممتاز شكوى ضد النادي وأحال القضية إلى لجنة مستقلة في وقت سابق من هذا العام. خلال الإجراءات، اعترف النادي بأنه انتهك معايير الأداء الخاصة للفترة المنتهية في موسم 2021 /22، لكن مدى الانتهاك ظل محل نزاع".

واستطرد: "بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام الشهر الماضي، قررت اللجنة أن حساب إيفرتون لكرة القدم للفترة ذات الصلة أدى إلى خسارة قدرها 124.5 مليون جنيه إسترليني، كما ادعى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما تجاوز عتبة 105 ملايين جنيه إسترليني المسموح بها بموجب قوائم PSR. وخلصت اللجنة إلى ضرورة فرض عقوبة رياضية على شكل خصم 10 نقاط، هذه العقوبة لها تأثير فوري".

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خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

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