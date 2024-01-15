تضم لواء جولانى.. جيش الاحتلال يسحب الفرقة 36 من غزة

قرر جيش الاحتلال، الإثنين، سحب الفرقة 36 من قطاع غزة، مُبقيًا على 3 فرق عسكرية كاملة في أنحاء القطاع، وذلك بعد أكثر من 100 يوم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع المنكوب.

ودفعت قيادة جيش الاحتلال بالفرقة 36 التي تضم لواء "جولاني"، لتنفيذ العمليات العسكرية في محاور التوغل شمالي ووسط غزة في الشيخ عجلين والرمال والزيتون والشجاعية، بالإضافة إلى مخيمي النصيرات والبريج.

وأبقى جيش الاحتلال على 3 فرق عسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك الفرقة 162 التي ستتمركز شمالي القطاع لتنفيذ الغارات والمداهمات وعمليات مركزة تستهدف فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة.

وتعمل الفرقة 99 على مواصلة احتلال المناطق التي تربط شمالي قطاع غزة بجنوبه، وكذلك المحاور المركزية بهدف مواصلة تقسيم القطاع، كما سيبقي الاحتلال على الفرقة 98 التي تقاتل في خان يونس بقوات معززة.