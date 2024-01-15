السماح لـ42 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بـ"المصرية"

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، رقم 2653 لسنة 2023، بشأن السماح لـ24 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية.

وقال القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم رمضان محمود رمضان السيد - وآخرهم سيف جمال أحمد إسماعيل، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

كما أصدرت الجريدة الرسمية القرار رقم 2662 لسنة 2023، وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم معاذ شريف محمد على خليل - وآخرهم خالد محمد على محمد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.