الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحت التهديد.. المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف محمول في طوخ

عاطل
عاطل

قضت محكمة جنايات بنها، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه وأخر مجهول بسرقة هاتف محمول من شخصين، بالإكراه في طوخ.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد علي إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 22063 لسنة 2022 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3952 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهم "يوسف. ر. إ"، محبوس، 24 سنة، عاطل؛ لأنه بدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية، سرق - وآخر مجهول - الهاتف المحمول،المملوك للمجنى عليه محمد عصام سلامة، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على سالف الذكر، والمجني عليه يوسف نبيل عبد المنعم محمد.

وتبين أن المتهم أشهر في وجه المجني عليهما السلاح الأبيض وتعدى بالضرب عليهما، وركل بقدمه دراجتهما فاصطدمت الدراجة بإحدى السيارات عرضا وسقطا أرضًا فحدثت إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، والتي تخلف لدى المجنى عليه الثاني من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت فى كسر بعظام الحق الأيمن المفصل الفخذ الأيمن مثبت بشرائح ومسامير، وصاحب ذلك تحديد في نهاية ثني الركبة اليمنى وتحديد في نهاية حركات الفخذ الأيمن وتقدر نسبتها بـ20%، مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما.

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