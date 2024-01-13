ياسمين الحصرى: الذنوب تمحو الرزق والبركة خاصة فى الأشهر الحرم

قالت ياسمين الحصري، ابنة القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، إن البركة كما تجلب الخير، فإن الذنوب تمحو الرزق والبركة، خاصة في هذه الأشهر الحرم، وأن الله سبحانه وتعالى قال "فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ".

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن هذه الأشهر جعلها الله باب خير ورزق وبركة وراحة بال وسلامة القلب، مشيرة إلى أنه لاهم مع الله وأنه يجب الأخذ بالأسباب وعدم التقصير والله بيده قضاء الحوائج.

وأشارت إلى أن الإنسان عليه أن يزكي لباب خير وأن يزكي بلسانه وبعمله وبابتسامة وإصلاح ذات البين وصلة الرحم، واتقان العمل.

وائل الدحدوح أيوب عصره

وأكدت أن الأحداث التي نعيشها تجعل الإنسان ينتبه للعديد من التصرفات، مشيرة إلى أن الإعلامي وائل الدحدوح هو أيوب عصره، والذي فقد كل أبنائه وأسرته ودفنهم وذهب لعمله وذلك لإتقانه.