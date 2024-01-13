استشهاد شاب فلسطينى على يد جنود الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

استشهد، مساء الجمعة، شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زيتا شمال طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب خالد أحمد زبيدي (19 عامًا)، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر- في بيان صحفي مقتضب- أن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جدا نتيجة الاعتداء بالضرب المبرح، الذي أدى لتوقف القلب والرئتين، حيث نقل إلى مستشفى عتيل الحكومي ليعلن لاحقًا عن استشهاده.

وكانت مواجهات اندلعت في البلدة، مساء اليوم، عقب اقتحامها من قبل قوات الاحتلال، ما أدى لإصابة 3 شبان أحدهم نتيجة الضرب المبرح، والآخران بالرصاص الحي في الأطراف السفلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة والغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، في الوقت الذي منعت مركبة الإسعاف من الوصول للمصابين، قبل أن تتمكن من نقلهم عقب انسحاب قوات الاحتلال من البلدة.