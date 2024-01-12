فيتوريا يركز على النواحى الفنية قبل بدء المشوار الأفريقى

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، النزول بالحمل التدريبي وتقليل التدريبات البدنية بعض الشيء، مع اقتراب موعد بدء مشوار الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تبدأ فعالياتها غدا السبت في "أبيدجان"، في محاولة من جانب فيتوريا للحفاظ على لاعبيه وعدم تعريضهم لأي إجهاد أو إصابات عضلية قبل انطلاق البطولة.

وركز المدرب البرتغالي على النواحي الفنية بشكل كبير، فيما يخص التنوع الخططي الذي ينوي اتباعه في مباريات البطولة، وكذلك شرح بعض الجمل المتفق عليها لتفكيك بعض التكتلات الدفاعية المتوقعة في مباريات الدور الأول، بهدف زيادة فرص التهديف والوصول لمرمى المنافسين وكيفية ترجمة هذه الفرص إلى أهداف لترجيح كفة الفراعنة على حساب المنتخبات الأخرى.

وينوي فيتوريا الاعتماد على المرونة الخططية في كل المباريات للتغلب على العديد من المواقف التي دونها في الأجندة الخاصة به، وتحديدا في الشق الهجومي من خلال تحريك اللاعبين الثلاثة الذين يمثلون خط الهجوم ومعهم لاعب الوسط المهاجم، بالشكل الذي يمنع منتخب مصر الأفضلية، وهو ما قام به فيتوريا في ودية تنزانيا عندما غير طريقة اللعب أكثر من مرة أثناء المباراة للتغلب على التحفظ الدفاعي لمنتخب تنزانيا.

كان المنتخب الوطني قد خاض تدريباته على مدار أمس الخميس وأول أمس الأربعاء بعد الاستقرار في أبيدجان، إذ شهدت التدريبات مشاركة جميع لاعبي الفراعنة المتواجدين في القائمة بما فيهم الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي وعمر كمال عبدالواحد الذين خضعوا لتدريبات علاجية قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسعى فيتوريا للوصول بلاعبي الفراعنة إلى أفضل مستوى فني وبدني من أجل خوض البطولة بشكل جيد، حتى يكون منتخب مصر لديه الحلول البديلة لمواجهة المنتخبات المنافسة.