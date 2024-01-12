الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا يركز على النواحى الفنية قبل بدء المشوار الأفريقى

منتخب مصر
منتخب مصر

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، النزول بالحمل التدريبي وتقليل التدريبات البدنية بعض الشيء، مع اقتراب موعد بدء مشوار الفراعنة في بطولة أمم أفريقيا 2023 التي تبدأ فعالياتها غدا السبت في "أبيدجان"، في محاولة من جانب فيتوريا للحفاظ على لاعبيه وعدم تعريضهم لأي إجهاد أو إصابات عضلية قبل انطلاق البطولة.

وركز المدرب البرتغالي على النواحي الفنية بشكل كبير، فيما يخص التنوع الخططي الذي ينوي اتباعه في مباريات البطولة، وكذلك شرح بعض الجمل المتفق عليها لتفكيك بعض التكتلات الدفاعية المتوقعة في مباريات الدور الأول، بهدف زيادة فرص التهديف والوصول لمرمى المنافسين وكيفية ترجمة هذه الفرص إلى أهداف لترجيح كفة الفراعنة على حساب المنتخبات الأخرى.

وينوي فيتوريا الاعتماد على المرونة الخططية في كل المباريات للتغلب على العديد من المواقف التي دونها في الأجندة الخاصة به، وتحديدا في الشق الهجومي من خلال تحريك اللاعبين الثلاثة الذين يمثلون خط الهجوم ومعهم لاعب الوسط المهاجم، بالشكل الذي يمنع منتخب مصر الأفضلية، وهو ما قام به فيتوريا في ودية تنزانيا عندما غير طريقة اللعب أكثر من مرة أثناء المباراة للتغلب على التحفظ الدفاعي لمنتخب تنزانيا.

كان المنتخب الوطني قد خاض تدريباته على مدار أمس الخميس وأول أمس الأربعاء بعد الاستقرار في أبيدجان، إذ شهدت التدريبات مشاركة جميع لاعبي الفراعنة المتواجدين في القائمة بما فيهم الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي وعمر كمال عبدالواحد الذين خضعوا لتدريبات علاجية قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويسعى فيتوريا للوصول بلاعبي الفراعنة إلى أفضل مستوى فني وبدني من أجل خوض البطولة بشكل جيد، حتى يكون منتخب مصر لديه الحلول البديلة لمواجهة المنتخبات المنافسة.

منتخب مصر فيتوريا لاعبى الفراعنة أمم أفريقيا كوت ديفوار

مواد متعلقة

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول بكوت ديفوار استعدادًا لمواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا

شاهد ملعب تدريبات منتخب مصر بكوت ديفوار استعدادًا لأمم إفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. الحوثيون: سنحرق المنطقة ولتشتعل الحرب الكبرى

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

عاجل.. تفاصيل جلسة توبيخ لـ"خالد عبدالفتاح" في الأهلي بسبب الزمالك (خاص)

موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يناير 2023 في جميع محافظات مصر

عاجل.. "الأرصاد": طقس شتوي مائل للبرودة والقاهرة تسجل 18 درجة

فرنسا: الحوثيون مسئولون عن التصعيد فى المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وبدأت معركة اليمن.. قوات أمريكية وبريطانية تشن حربها على الحوثيين

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والسينما الإيرانية

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جدعون ليفى.. المثقف اليهودى الذى يرفض الاحتلال!

ماذا يقرأ الإسرائيليون الآن؟

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا