الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أجاثا كريستى.. صاحبة الـ85 رواية

أجاثا كريستى
أجاثا كريستى

«طفلة منعتها الإنفلونزا من اللعب، فاكتشفت كنز الكتابة داخلها مصادفة، وأصبحت الكاتبة الأكثر مبيعًا فى العالم، فى جميع الأوقات، إذ اشترى الناس أكثر من مليارى نسخة من أعمالها».. هى المؤلفة البريطانية الشهيرة أجاثا كريستى، التى تحل ذكرى وفاتها غدا.

«أجاثا»، التى كرمتها المملكة البريطانية بـ٣ نياشين، وحصلت على لقب «قائدة»، قدمت للعالم نحو ٨٥ رواية وقصة قصيرة، وذاع صيتها فى الروايات البوليسية خاصة، لدرجة أن الجمهور أطلق عليها لقب «ملكة الجريمة»، علاوة على أنها قدمت للعالم أطول مسرحية فى التاريخ، وهى «مصيدة الفئران».

كانت طفلة مدللة، لم تضطر لتحمل أى ضغوط خلال فترة الطفولة، حتى أصيبت بالإنفلونزا واضطرت للراحة فى سريرها، وحينما شعرت بالملل، اقترحت عليها الأم كتابة قصة، فحاولت.. ومنذ تلك اللحظة تغيرت حياتها، وأصبحت حاضرة بالدراما الحية فى عقل مئات الملايين من الناس الذين اشتروا رواياتها.

فازت بجائزة جراند ماستر، فى ١٩٥٥، كأول كاتبة تحصل عليها، كما حصلت على جائزة إدجار بمسرحية «شاهدة الادعاء»، وفى ٢٠١٣ جرى اختيارها كأفضل كاتبة جريمة، واختيار روايتها «مقتل روجر أكرويد»، كأفضل رواية جريمة على الإطلاق بواسطة ٦٠٠ روائى محترف من رابطة كتّاب الجريمة، وجرى اعتبار روايتها «ثم لم يبق أحد» الرواية الأكثر تفضيلًا بالنسبة للقراء على مستوى العالم، وجرى اقتباس أفكارها وقصصها فى أعمال مرئية ومسموعة ومكتوبة، ويرتبط أكثر من ٣٠ فيلمًا عالميًا باسمها.

حين وصلت الكاتبة إلى سن الـ٨٥ كانت قد أنتجت ٨٥ كتابًا، بمعدل كتاب لكل سنة، وهو رقم عال يعكس القدرة على الإنتاج والكتابة.

 

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