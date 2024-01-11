الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علاقات دولية: الرئيس السيسى تصدى لفكرة التهجير القصرى لشعب غزة

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الموقف المصري منذ بداية الحرب في غزة بعد أحداث 7 أكتوبر، كان الحجر والأساس المتين الذي تم البناء عليه من مواقف دولية حقيقية انعكست خلال عقد القمة العربية الإسلامية، حيث أظهرت هذه القمة أن هناك ظهيرا حقيقيا لدعم القضية الفلسطينية، لذا يمكن القول إن الأحداث الدامية في غزة حركت قلوب ومشاعر الرأي العام الدولي لصالح القضية.

موقف مصر من القضية 

وأكد الدكتور حامد فارس، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن الزيارات المتكررة من قادة أوروبا والعالم لعاصمة القرار في القاهرة كانت الرؤية المصرية ثابتة لإعادة الاتزان للمواقف الأوروبية لكي يكون هناك مخرج حقيقي دافع لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف في حديثه، أن شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي وإلمامه المحكم بملف الأمن القومي المصري جعله يدرك سريعًا المساعي الصهيونية الخبيثة الخاصة بالمنطقة العربية بالكامل وليس فلسطين وحدها، لذا تصدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفكرة التهجير القصري لشعب غزة من أرضه، حيث هذا التهجير يعني توسيع رقعة الصراع، ويعني أيضًا انتهاء القضية الفلسطينية للأبد.

حامد فارس استاذ علاقات دولية الحياة اليوم دعم القضية الفلسطينية الحرب في غزة أحداث 7 أكتوبر

الأكثر قراءة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 وأرق رسائل التهنئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟