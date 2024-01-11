تقارير صحفية: موسيماني إلى "أبها السعودي" لوقف نزيف النقاط

كشفت تقارير سعودية عن وجهة الجنوب إفريقي المقبلة بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي.

ووفقا لما ذكرته صحفية "الرياضية السعودية"، الخميس:"أحمد الحديثي رئيس أبها السعودي، وقع عقود رسمية مع موسيماني خلفًا ليوسف المناعي الذي تمت إقالته من منصبه بسبب سوء النتائج".

أضافت الصحفية:"من المقرر أن يبدأ موسيماني مهمته مع الفريق السعودي، السبت المقبل مع عودة اللاعبين من الإجازة التي مُنحت لهم خلال فترة التوقف الحالية".

يأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي، في بطولة كأس آسيا 2023، المقرر انطلاقها غدا الجمعة بالعاصمة القطرية "الدوحة".

وأشارت الصحفية إلى أن إدارة أبها ستعقد اجتماعا مع المدرب الجنوب إفريقي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشة جميع ملفات الفريق وعلى رأسها تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المحليين والمحترفين، لإيقاف سلسلة النتائج السلبية التي تلقاها مؤخرا بدوري روشن.

ويحتل أبها المركز قبل الأخير، بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 14 نقطة جمعها بعد مرور 19 جولة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادلين، متلقا 13 هزيمة.

وتعد هذه التجربة هي الثانية للمدرب الجنوب إفريقي بالدوري السعودي، عقب تجربة أهلي جدة الموسم الماضي، حينما قاد الفريق للعودة مجددا لدوري المحترفين مطلع الموسم الحالي 2023/2024، ولكنه رحلّ بعد ذلك لنادي الوحدة الإماراتي.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن النادي الإماراتي رحيل بيتسو موسيماني عن الفريق.

وسبق قبل ذلك للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، تولي تدريب الأهلي خلال عام 2021، حيث قاد الفريق لـ6 ألقاب وهم لقبيين لدوري أبطال أفريقيا، ومثلهما للسوبر الإفريقي، ولقب وحيد لكلا من الدوري وكأس مصر، وبرونزية كأس العالم للأندية (مرتان).

وفي مايو 2022، عقب خسارة النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي، أعلن مسئولوه المارد الأحمر، فسخ التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بالتراضي بين الطرفين.

وارتبط اسم بيتسو موسيماني، مؤخرا بتولي المسئولية الفنية لنادي الزمالك وبيراميدز مؤخرا.