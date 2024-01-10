برلمانية: قمة العقبة محاولة جادة لمواجهة العدوان الإسرائيلى

قالت أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عقد قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس محاولة جادة لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة الذي تخطي الـ90 يومًا.

أضافت "الجمال" أن القمة الثلاثية تأتي في توقيت هام لمناقشة سبل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب المستمرة وتوحيد الرؤى التي تدفع بإحياء المسارات السياسية لحل القضية الفلسطينية وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن الموقف المصري كان حازمًا وقويًا والذي لم يتغير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء الرفض القاطع لفكرة التهجير القسري التي يحاول الاحتلال بغطاء دولي تمريرها لتصفية القضية الفلسطينية والذي ظهر بقوة في كافة المحافل الدولية إزاء الحرب على غزة، وكشف للعالم عن حقيقة ما تريده إسرائيل، كونها حرب إبادة تسعى إلى تصفية الشعب الفلسطيني.