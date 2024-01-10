الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

ليتوانيا تقدم مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون يورو لأوكرانيا

الرئيس الليتواني
الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا

وافقت السلطات الليتوانية على حزمة مساعدات بقيمة 200 مليون يورو من المساعدات العسكرية طويلة المدى لأوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان. 

وقد أعلن الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا عن خطط لإرسال الذخيرة والمولدات وأنظمة التفجير إلى أوكرانيا في يناير، بالإضافة إلى ناقلات الجنود المدرعة M577 في فبراير، خلال مؤتمر صحفي مشترك في فيلنيوس يوم الأربعاء مع زيلينسكي.

وقال نوسيدا: "نحن مستمرون في دعم الأوكرانيين الشجعان في قتالهم بكل الوسائل: العسكرية والاقتصادية والسياسية".

وخلال الزيارة قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي إن تردد الغرب بشأن تقديم المساعدة لأوكرانيا يساعد بوتين. 

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أوكرانيا ليتوانيا حكومة مساعدات الحرب

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