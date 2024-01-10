الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

تدخل لفض مُشاجرة.. انتداب الطب الشرعي لمعاينة جثمان "شهيد الشهامة" بحدائق القبة

طعن
طعن

تباشر نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، التحقيق في واقعة مقتل شاب بطعنات نافذة في الجسم خلال فض مشاجرة بحدائق القبة.

وكشفت مناظرة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث مصاب بطعنة فى الرقبة، تسببت في نزيف دموي غزير أسفر عن الوفاة في الحال، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وكتابة التقرير.

البداية مع بلاغً تلقاه قسم شرطة حدائق القبة من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع جريمة قتل شاب خلال مشاجرة بين شخصين.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، بالانتقال ‏عثرعلى جثة شاب يدعي "يوسف" في العقد الثالث من العمر به طعنه في الجسم.

وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عاطلين بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق القبة في القاهرة.

وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة‏ التي تولت التحقيق.

حدائق القبة طعنات نافذة حوادث غرب القاهرة الكلية مناظرة النيابة

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