الأربعاء 10 يناير 2024
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تردد القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2024.. ومواعيد إقامة المباريات

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية 2024

يبحث العديد من محبي الكورة عن القنوات الناقلة لأمم افريقيا 2024، حيث يزداد البحث خلال الساعات الماضية عن القنوات الناقلة لأمم افريقيا 2024 وترصد الدستور خلال التقرير التالى كل شيء عن هذه القنوات الناقلة. 

القنوات الناقلة لأمم إفريقيا 2024

بطولة الأمم الأفريقية لعام 2024  ستقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 حيث ستقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 لذلك يزداد البحث علي القنوات الناقلة لها والتى سنرصدها خلال التقرير التالى

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بحسب ما تم إعلانه رسميًا عن القنوات الخاصة بإذاعة تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس bein sport الحاصلة على حق النقل المباشر لمباريات كأس إفريقيا في الشرق الأوسط.

تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024

قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: هيسباسات 30 غرب
التردد: 12437 -H -27500

قناة RING HD

القمر الصناعي: البلغاري 1.9 شرق
التردد: 12418-H-30000

قناة SPORT TV 1 HD

القمر الصناعي: هيسباسات Hispasat 30W
التردد: 12246-H-27500

قناة ESPN 901

القمر الصناعي: تيليستار 15
التردد: 12609-H-7550

قناة Solo Calcio

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرق
التردد: 11179-H-27500

قناة TV 8.5

القمر الصناعي: ترك سات 42 شرق
التردد: 12356 – أفقي – 7100

تردد  قناة beIN SPORTS MAX 1:

القمر الصناعي: Nilesat 7°W
التردد: 12604 H
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
التشفير: BISS

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2:

القمر الصناعي: Nilesat 7°W
التردد: 12604 H
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: v
التشفير: BISS

تردد قناة beIN SPORTS MAX 3:

القمر الصناعي: Nilesat 7°W
التردد: 12604 H
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
التشفير: BISS

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