انطلاق أعمال مؤتمر "التفاعل بين القيم وأثره على الهوية" بالتعاون بين الأزهر وجامعة "لومير ليون٢" الفرنسية

انطلقت منذ قليل أعمال مؤتمر “التفاعل بين القيم وأثره على الهوية.. الانفتاح على الحداثة أم الانسحاب إلى الذات؟”، ويعقده مركز الأزهر لتعليم اللغة الفرنسية بالتعاون مع جامعة "لومير ليون2" الفرنسية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر "ليون٢"، برئاسة فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبمشاركة وحضور البروفسير ستيفان فالتر - جامعة لومير ليون٢ الفرنسية، والسيد ديفيد سادوليه المستشار الثقافي الفرنسي في مصر، رئيس المعهد الفرنسي، ونخبة من أساتذة جامعة الأزهر والجامعات المصرية والدولية.

المعهد الفرنسي يستضيف أعمال مؤتمر “التفاعل بين القيم وأثره على الهوية” وتستمر حتى الخميس

ويستضيف المعهد الفرنسي بالقاهرة أعمال مؤتمر “التفاعل بين القيم وأثره على الهوية” وتستمر حتى الخميس الموافق ١١ من يناير ٢٠٢٤م، يناقش خلالها المشاركون عددا من المحاور، أبرزها “القيم الدينية والقيم الدنيوية” “النظام الاجتماعي والرؤى” “المعايير والاختلافات” “الأدب بين القيم الجمالية والإبداع”، “التطورات القانونية في عالم متواصل”.

المؤتمر يعد فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين

ويعد المؤتمر فرصة متميزة للتواصل وتبادل الآراء بين العلماء والباحثين الغربيين ونظرائهم من المصريين والعرب، حول العديد من القضايا والمسائل القانونية واللغوية والأدبية والاجتماعية، بهدف دراسة «العولمة» وتأثيرها على الأفراد (انتماءاتهم وخصوصياتهم)، والمجتمعات (أدائها ومعتقداتها)،

لرسم صورة دقيقة وعامة عن التبادلات والتأثيرات

والدول (فيما يخص عمليات إضفاء الشرعية التي تقوم بها)، وذلك سعيا لرسم صورة دقيقة وعامة عن التبادلات والتأثيرات بين العالمين العربي الإسلامي والغربي.

يذكر أن الأزهر أكبر مؤسسة دينية على مستوى العالم الإسلامي.