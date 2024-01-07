في عيد الميلاد المجيد.. تفاصيل المحظورات على الأقباط خلال الاحتفال

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بيوم عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

محظورات على الأقباط خلال الاحتفال

وقال المهندس مرقس عزيز، أمين خدمة المرحلة الثانوية للأقباط الأرثوذكس، في تصريح خاص لـ، "الدستور" أنهم دائما ما يزرعون في أنفس الشباب المراهق أن الاحتفالات يجب ان تكون دائما مرضية لله، واي سلوك غير مرضي له يجب الا يكون ضمن الاحتفال مثل الخمور التي حرم الله شربها تماما فالكتاب المقدس يمنع منعا باتا ليس فقط شرب الخمر، بل النظر اليها فيقول "لاَ تَنْظُرْ إِلَى الْخَمْرِ إِذَا احْمَرَّتْ حِينَ تُظْهِرُ حِبَابَهَا فِي الْكَأْسِ وَسَاغَتْ مُرَقْرِقَةً، في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان" (أم 23: 31).

وحتى الوجود في حضرة الشاربين وقت الاحتفال منعه الإنجيل في النص الكتابي: «لمن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدمنون الخمر» (أمثال 23 :29و30)، وايضا في (أمثال 23: 20) «لا تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين أجسادهم»، بالإضافة إلى: «لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن ازمهرار العينين؟ للذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج» (أمثال23: 30).

وهناك العديد من السلوكيلات التي تحرص الكنيسة على توعية شبابها بالامتناع عنها عموما، مثل الشتيمة والكذب والنظرات الغير عفيفة وخلافه.

هذا وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الاوسط.