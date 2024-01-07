الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يصل الأردن فى ثالث محطات جولته الإقليمية

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن وصل مساء أمس إلى الأردن في ثالث محطات جولته الإقليمية، قادمًا من تركيا واليونان.

وقبيل توجهه إلى الأردن، قال بلينكن إن الولايات المتحدة "تركز بشدة على منع اتساع رقعة الحرب" التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف بلينكن: "نبحث عما يمكننا فعله لتوفير أقصى قدر من الحماية للمدنيين في غزة"، كما اعتبر أن "من المهم جدًا ضمان الأمن في شمال إسرائيل"، في إشارة إلى التوترات على الحدود مع لبنان.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي حديثه قائلًا إن "تركيا مستعدة لاستخدام علاقاتها مع الأطراف الأساسية في المنطقة لتهدئة الصراع"، كما لفت إلى أن محادثاته في تركيا شملت أيضًا "الخطوة الأخيرة لانضمام السويد إلى الناتو".

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