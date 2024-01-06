قائد الحرس الثورى الإيرانى: نحن أمام معركة شاملة مع إسرائيل

نقلت وكالة تسنيم عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قوله "نحن أمام معركة شاملة مع العدو الإسرائيلي، وكثير من نقاط ضعفه لا يمكن ترميمها".

وأضاف، خلال مراسم ضم سفينة أبومهدي المهندس وزوارق سريعة وقاذفات إطلاق صواريخ لبحرية الحرس الثوري في بندر عباس: "لقد حاول العدو تحويل حياة الشعب الإيراني بأكملها إلى ساحة معركة، بدءًا من الهجوم الاقتصادي، فضلًا عن حرب الاستخبارات والإرهاب، ورافق ذلك محاولة فاشلة من قِبل العدو لعزل إيران سياسيًا".