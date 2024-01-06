اختراق الحصار.. نجاح الأردن فى إنزال المساعدات جويًا فى غزة

يستمر الاحتلال الإسرائيلي منذ السابق من أكتوبر الماضي في وضع حصار خانق على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع الجرائم الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.

الهلال الأحمر الفلسطيني، أكد في وقت سابق، أن دخول شاحنات المساعدات إلى جنوب غزة محدود جدًا بالتزامن مع استمرار حصار المناطق الشمالية. بدوره عمل الأردن على التنسيق مع بعض الدول الأخرى لتنفيذ عمليات إنزال المساعدات الإنسانية والإغاثية جوًا.

ومؤخرًا نجح الأردن في إنزال جوي ليس الأول في قطاع غزة بالتعاون مع فرنسا، حيث نجح سلاحا الجو الفرنسي والأردني في إنزال سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى مستشفى ميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وعلى الرغم من تعقيد هذه المهمة وخطورتها العالية، إلا أنه بالتنسيق بين الدولتين "الأردن وفرنسا" استطاعا إنزال كميات ضخمة قُدرت بـ7 أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة على مستشفى ميداني أُنشئ في خان يونس ثاني أكبر مدن قطاع غزة.

مساعدات طبية للمستشفى الميداني الأردني

وجاء هذا الإنزال الجوي جراء الأوضاع القاسية في غزة باستخدام طائرات عسكرية فرنسية وأردنية، وتمت عملية الإنزال مساء الخميس.

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن "الحمولة الإنسانية والصحية" تم إعدادها في رزم وتم إلقاؤها بنظام يسمح بتوجيه الطرود لتهبط في مناطق آمنة على مسافة هي الأقرب من الهدف، المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.

ففي فجر يوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر، أعلنت الأردن عن أول عملية إنزال للمستشفى، حيث تمكن سلاح الجو في القوات المسلحة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوًا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.