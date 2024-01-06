السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، نائبًا عن د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد ميلاد السيد المسيح برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

وقدم محافظ القاهرة، تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.

وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات في محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.


كما طالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
محافظ القاهرة خلال الإحتفالية
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