الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الفلسطينية ردًا على خطط إسرائيل لليوم التالى للحرب: الأولوية لوقف العدوان

الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، "ردا على ما يتم تداوله في  إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس".

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وأكدت الرئاسة الفلسطينية أنه دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أي خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا.

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ملف اليوم التالى للحرب تسبب في سجال بين نتنياهو ووزير دفاعه

كان ملف اليوم التالي لما بعد حرب قطاع غزة، قد تسبب في سجال بين جميع أعضاء الائتلاف الحكومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أول هذه السجالات كانت بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الممثل للمستوى السياسي ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت الممثل للمستوى الأمني والعسكري، حيث إن استمرار حديث الأول عن اليوم التالي خلال تصريحاته كان موضع جدال مع وزير الدفاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في هذه الأحاديث دلالة على انتهاء القتال في قطاع غزة، لذلك لم يشارك في العديد من المؤتمرات التي كان آخرها الأسبوع الماضي بعد عدم مشاركته في المؤتمر الصحفي.

وتابعت مراسلة "القاهرة الإخبارية": "اليوم كان هناك اجتماع للحديث عن اليوم التالي للحرب، وذلك بعد رفض بن غفير وسموتريتش مناقشة هذا الموضوع؛ باعتباره موضوعا سياسيا في مجلس الحرب، وقالا إن المجلس أقيم لإدارة الناحية العسكرية والحربية دون السياسية، طالبا بأن يكون المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي مخصصا لمناقشة هذا الموضوع".

الرئاسة الفلسطينية العدوان الشعب الفلسطيني قطاع غزة الضفة الغربية

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