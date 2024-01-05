الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول إيرانى: مصرع 11 أفغانيًا فى هجوم كرمان

هجوم كرمان
هجوم كرمان

لقي 11 أفغانيا مصرعهم في الهجوم الذي تعرضت له محافظة كرمان جنوب شرق إيران الأربعاء، بحسب ما ذكر مسؤول إيراني.

وقال مهدي بور مساعد الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، في حديث لوكالة أنباء "آخرين خبر" الإيرانية، إن "11 أفغانيا لقوا حتفهم جراء الهجمات التي استهدفت زوار مرقد قاسم سليماني في كرمان يوم أمس".

وبحسب مهدي بور "تعتبر كرمان اليوم محور المقاومة الدولية للدول الإسلامية بسبب وجود الجنرال قاسم سليماني".

وأشار في معرض رده على ما ذكرته مواقع إخبارية إيرانية بتورط أفغانيين في تلك الهجمات، قائلا: "كانت جثث 11 شهيدًا أفغانيًا من بين شهداء الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في كرمان، كانوا في طريقهم لزيارة شهداء مقبرة كرمان".

وتابع المسؤول الإيراني قوله: "إن الشعب المسلم، سواء في سوريا أو العراق أو اليوم في أفغانستان، يستعد للقتال ضد داعش".

وقال: "بحسب العديد من الوثائق الرسمية، فإن داعش أنشأتها أمريكا والصهاينة، وتم تدريبها وتطويرها لاستهداف الدول الإسلامية المعارضة لهذا النظام المشين".

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