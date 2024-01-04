تفاصيل الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم بعد بتر قدمه

تصدر اسم الفنان اللبناني فادي إبراهيم محركات البحث الأكثر شهرة "جوجل" بعد تعرضه لتدهور حالته الصحية مؤخرًا، وهو الأمر الذي جعله يقوم ببتر أحد ساقيه.

وتجاوز فادي أزمته الصحية التي مرَّ بها مؤخرًا وفي الوقت الحالي بدأ في التماثل للشفاء، ليعود إلى أنشطته الفنية وجمهوره من جديد في عمل فني مختلف وجديد.

وخرج فادي، في بيان مساء الخميس، عبر صفحة نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة تحدث عن واقعه الصحي الآن قائلاً: "أصدقائي وأحبائي أتقدم منكم بأسمى آيات الشكر والامتنان لمحبتكم واهتمامكم الكبير بوضعي الصحي الحرج والذي عبرتم عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأنوه بالجهود التي تبذلها نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون التي تتابع منذ البداية كل التفاصيل ولديها الجواب عن أي سؤال وتحديدا بشخص النقيب نعمة بدوي خالص الشكر لكم جميعا".

مَن هو الممثل اللبناني فادي ابراهيم؟

شارك فادي في عدة أعمال مصرية منها مسلسل “الزيبق” مع النجم كريم عبدالعزيز 2017، ومسلسل “تحت الأرض” مع الفنان أمير كرارة 2013، و"فرقة ناجي عطالله" مع الزعيم عادل امام 2012 وآخر أعماله في مصر كان مسلسل “قارئة الفنجان” مع الفنان احمد فهمي 2021.

يشار إلى أن نقابة الفنانين في لبنان كانت أعربت عن استيائها من انتشار أخبار مغلوطة عن الفنان فادي إبراهيم، والتي تحدثت عن ضرورة تقديم المساعدة المادية للممثل كي يتمكن من تلقي العلاج الخاص بغسيل الكلى.