صلاح مغاورى: القاهرة محور أساسى لحل القضية الفلسطينية باعتراف جميع دول العالم

علّق صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي في مصر.

وقال مغاوري في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" إن توقيت الزيارة مهم جدًا؛ لأنه يأتي في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، إلى جانب استهداف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

وأضاف: "فضلًا عن التطورات الجارية في المنطقة التي تهدد بإمكانية تصعيد الأوضاع أكثر مما عليه"، مؤكدًا أن القاهرة محور أساسي لحل القضية الفلسطينية باعتراف جميع دول العالم.

وأشار إلى أن القاهرة تلعب دورًا مهمًا جدًا من أجل عدم تصعيد الأوضاع داخل المنطقة، كما تبذل القيادة السياسية المصرية جهودًا؛ للعمل على وقف إطلاق النار داخل الأراضي الفلسطينية.