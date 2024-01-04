الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية خلال عام 2024؟.. خبير يجيب

العوائد الدولارية
العوائد الدولارية

نصيح المحاسب السيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، باتباع العديد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية لزيادة العوائد الدولارية في مصر خلال العام الجاري.

وأضاف عبدالعظيم لـ"الدستور"، أنه يمكن تعزيز القطاعات التي تسهم في توليد الدخل بالعملة الصعبة مثل السياحة والزراعة والصناعات التصديرية، أيضا يجب تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية التي تساهم في زيادة العوائد الدولارية.

تحفيز تحويل الودائع الأجنبية

وتابع، على الدولة تشجيع الأفراد والشركات على تحويل الودائع والاستثمارات بالعملات الأجنبية لزيادة الاحتياطيات الدولارية، مع تنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة من خلال تطوير صادرات جديدة أو زيادة تحويلات العملات الأجنبية، أيضا تحسين البيئة التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الصادرات وبالتالي زيادة العوائد الدولارية.

تعزيز القطاع السياحي

وأوضح أنه يمكن تعزيز القطاع السياحي من خلال تطوير المنتجات السياحية وزيادة جاذبية مصر كوجهة سياحية.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال

وِأشار إلى أنه يمكن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لتطوير صناعات جديدة تساهم في زيادة العوائد الدولارية.

 وأكد أنه يجب تحسين الإدارة المالية والمالية العامة في مصر لضمان استخدام فعال وفعال للموارد المالية وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وأضاف أنه يمكن تحسين السياسات الضريبية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي الذي يسهم في زيادة الدخل بالعملة الصعبة.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي 

وأوضح أنه يمكن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة العوائد الدولارية، مع تنفيذ سياسات نقدية ونقدية مناسبة للحفاظ على استقرار العملة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

الدولار مصر الاقتصاد الانتاج الصناعة

مواد متعلقة

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الخميس

الأكثر قراءة

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

شكرى يؤكد موقف مصر الرافض مغادرة الفلسطينيين قطاع غزة

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

"باستخدام واتساب".. طالب تمريض يولّد جارته على كشاف هاتفه بقنا

مياه الشرب: بتخزين وتكديس المياه بالخزانات الأرضية الخاصة بالمنازل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار