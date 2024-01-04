كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية خلال عام 2024؟.. خبير يجيب

نصيح المحاسب السيد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، باتباع العديد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية لزيادة العوائد الدولارية في مصر خلال العام الجاري.

وأضاف عبدالعظيم لـ"الدستور"، أنه يمكن تعزيز القطاعات التي تسهم في توليد الدخل بالعملة الصعبة مثل السياحة والزراعة والصناعات التصديرية، أيضا يجب تحسين بيئة الاستثمار في مصر وتقديم حوافز للاستثمارات الأجنبية التي تساهم في زيادة العوائد الدولارية.

تحفيز تحويل الودائع الأجنبية

وتابع، على الدولة تشجيع الأفراد والشركات على تحويل الودائع والاستثمارات بالعملات الأجنبية لزيادة الاحتياطيات الدولارية، مع تنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة من خلال تطوير صادرات جديدة أو زيادة تحويلات العملات الأجنبية، أيضا تحسين البيئة التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الصادرات وبالتالي زيادة العوائد الدولارية.

تعزيز القطاع السياحي

وأوضح أنه يمكن تعزيز القطاع السياحي من خلال تطوير المنتجات السياحية وزيادة جاذبية مصر كوجهة سياحية.

تشجيع الابتكار وريادة الأعمال

وِأشار إلى أنه يمكن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال لتطوير صناعات جديدة تساهم في زيادة العوائد الدولارية.

وأكد أنه يجب تحسين الإدارة المالية والمالية العامة في مصر لضمان استخدام فعال وفعال للموارد المالية وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وأضاف أنه يمكن تحسين السياسات الضريبية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي الذي يسهم في زيادة الدخل بالعملة الصعبة.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

وأوضح أنه يمكن تعزيز التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية لتعزيز التجارة والاستثمار وزيادة العوائد الدولارية، مع تنفيذ سياسات نقدية ونقدية مناسبة للحفاظ على استقرار العملة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.