الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"العاصمة الإدارية" و"السفارة العمانية" توقعان عقد بيع قطعة أرض لبناء مقر جديد بالحي الدبلوماسي

من الحدث
من الحدث

وقعت كل من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، عقد بيع قطعة أرض بمساحة 4 أفدنة تقريبا لبناء المقر الجديد لسفارة سلطنة عمان بالقاهرة، وقام بالتوقيع على العقد كل من المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة بحضور الوزير المفوض خليفة بن راشد بن حميد الشامسي نائب السفير والدكتور مهندس أحمد فهمي فرج مدير عام الشركة وعدد من قيادات الشركة.


وصرح السفير عبد الله الرحبي قائلا: “أشيد بفكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تشييد وبناء العاصمة الإدارية الجديدة وما تتضمنه من جودة حياة للمواطن المصري والمشروع يمثل نقلة نوعية في مصر ويساعد في الخروج من الازدحام وتخفيف العبء عن القاهرة العاصمة”.


وقال إن تواجد السفارة بالعاصمة الإدارية الجديدة يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وأتقدم بالشكر لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على ما قدمته من دعم لتوقيع العقد.


من جانبه صرح المهندس خالد عباس: “أتقدم بالشكر لسفير سلطنة عمان بالقاهرة وسعداء بتوقيع العقد تمهيدًا لانتقال مقر سفارة سلطنة عمان إلى الحي الدبلوماسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتواجد سفارة السلطنة يثري الحي الدبلوماسي"، متابعا: ”قريبا سيكتمل توقيع العقود مع كافة سفارات مجلس التعاون الخليجي تمهيدًا لانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة والحياة دبت بالفعل بها باكتمال كافة الخدمات اللازمة للمعيشة".

يذكر أن المخطط العام للمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة يشمل الحي الدبلوماسي الذي سيضم كافة سفارات البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالقاهرة، حيث من المخطط نقل كافة البعثات الدبلوماسية من مقار إقامتها بأحياء القاهرة المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة ويأتي توقيع سفارة سلطنة عمان اليوم استكمالا للعديد من العقود التي تم توقيعها مع عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسي.

العاصمة الإدارية خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية عمان سفير عمان

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