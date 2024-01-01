مدين لـ"الدستور": طرح العديد من الأغنيات الجديدة خلال 2024

أعرب الملحن محمد مدين عن سعادته بردود الأفعال القوية حول أغنيته الأخيرة التي تعاون فيها مع المطرب أحمد بتشان التي تحمل اسم "بعد فراقك" والتي طرحت خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

قال مدين، لـ"الدستور" إنه يعمل في الوقت الحالي على العديد من الأغنيات الجديدة لكبار نجوم الغناء من مصر والوطن، لافتًا إلى أن العام الجديد سيشهد العديد من المفاجآت للجمهور.

أضاف أنه مع بداية العام الجديد سيتم طرح أكثر من عمل فني مع عدد من المطربين رافضًا الافصاح عن أي تفاصيل في الوقت الحالي، متمنيًا أن تنال الأعمال الجديدة إعجاب الجمهور.

"بعد فراقك" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي وماستر نادر حمدي وتقول كلمات الأغنية: “بعد فراقك عني انا اتهزيت وبقيت م الدنيا بخاف من كتر الوحدة عانيت.. مليت دايما توحشني وقلبي كله شوق.. وياريت ارتاح من كل ده.. ياريت بعد فراقك عني انا اتهزيت و بقيت م الدنيا بخاف من كتر الوحدة عانيت.. مليت دايما توحشني وقلبي كله شوق..وياريت ارتاح من كل ده..ياريت حكايات عايشين و سنين شاهدين كان ايه وازاي احنا الاتنين بدايتنا منين ووصلنا لفين موضوع انساك مش ناجح فيه على طول بلقاك في خيالي مليه وامل في لقاك متعلق بيه حالي دلوقتي خلاص معروفلي قريب وغريب اكتر جملة انا بسمعها وفيها تعذيب ده نصيب االي بيجرالي معاك ده عجيب وغريب والله في حق الحب عيب حكايات عايشين وسنين شاهدين كان ايه وازاي احنا الاتنين بدايتنا منين ووصلنا لفين موضوع انساك مش ناجح فيه على طول بلقاك في خيالي مليه وامل في لقاك متعلق بيه".