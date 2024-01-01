الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير علاقات دولية: الحرب الإسرائيلية فى فلسطين تؤثر بشكل مباشر على الملاحة فى البحر الأحمر

غزة
غزة

قال الأستاذ محمد منصور، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجانب الأوكراني والإسرائيلي بشكل كبير، وهذا ما يجعلها تنفق مليارات الدولارات من أجل توفير المعدات لتلك الجهات التي تدعمها.

 

جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين 

وأكد الأستاذ محمد منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الكثير من الدروس نتيجة دعمها الأعمى للكيان الصهيوني، حيث خرجت الكثير من الاحتجاجات الدولية الشعبية للتعبير عن رفض السياسة الأمريكية نتيجة دعمها الكيان الصهيوني وتشجيعه على ارتكاب المجازر في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن هناك تأثيرًا واضحًا لما يحدث في غزة على الملاحة في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، وأكدت الدولة المصرية أن حل الأزمة الفلسطينية بشكل نهائي وجذري عادل هو الحل الأمثل للتخلص من التوترات الأمنية التي توجد في المنطقة.

 

الحرب بأوكرانيا 

وتابع:" كييف لم تستطع أن تحقق أي تقدم في جزيرة القرم حتى الآن، وبالتالي كييف تشعر بخيبة الأمل بصورة كبيرة، خاصة أن الدول التي كانت تدعم أوكرانيا منذ بداية الحرب أصبحت غير قادرة على استمرار هذا الدعم حتى الآن".

محمد منصور خبير علاقات دولية اكسترا اليوم اكسترا نيوز الحرب في فلسطين

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