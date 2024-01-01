عاجل.. جيش الاحتلال يُسرح 5 من ألويته القتالية بغزة للمُساعدة في إنعاش الاقتصاد

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، مساء أمس الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر تسريح 5 من ألويته القتالية العاملة في قطاع غزة "للمُساعدة في إنعاش الاقتصاد المُتضرر".

وأوضحت الصحيفة أن جيش الاحتلال يعتقد أن الحرب على قطاع غزة ستستمر على الأرجح طوال عام 2024.

وبيَّنت الصحيفة أن "الألوية المكلفة بتدريب الجنود ستعود إلى ممارسة نشاطها المعتاد، في حين سيتم إطلاق سراح جنود الاحتياط للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي".

كان جيش الاحتلال قد قرر سحب لواء جولاني –لواء النخبة– من غزة بعد 60 يوما من القتال في الحرب البرية التي تكبد فيها خسائر كبيرة، في الوقت الذي ظهر فيه جنوده يقيمون احتفالاتٍ بهذا القرار.

وتبلغ الحصيلة المعلنة من قبل جيش الاحتلال لعدد قتلاه منذ بدء العدوان البري على قطاع غزة 178 قتيلا، فيما يبلغ العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية "طوفان الأقصى" إلى 506 بين ضباط وجنود.

ولليوم السادس والثمانين على التوالي، يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، واستشهاد 21822 شخصا، وإصابة 56451 آخرين، منذ السابع من أكتوبر الماضي.