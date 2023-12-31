هشام الجخ: تعرضت لمعاناة في زيارة فلسطين حتى لا يدنس جواز سفري بالختم الإسرائيلي

قال الشاعر هشام الجخ، إن ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي يحدث أيضًا في كل مدن الضفة الغربية وجميع مدن فلسطين وليس شيئا جديدًا، معبرًا:" فلسطين كاملة ولا أحب الحديث عن فصل فلسطين إلى غزة والضفة الغربية".

أحداث غزة

وأكد الجخ، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه لم يكتب قصيدة جديدة عن أحداث غزة لأنه لم يحدث شيء جديد للقضية الفلسطينية والعدوان مستمر منذ سنوات طويلة، مؤكدًا أنه وقف في 2012 بين العمارات والوحدات السكنية المدمرة في غزة والقصف الإسرائيلي، منوهًا بأنه منذ أن فتح عينه على الحياة يرى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

التطبيع مع إسرائيل

وأضاف في حديثه، أن التطبيع مع إسرائيل أمر محزن بالنسبة له للغاية، معبرًا:"التطبيع مع إسرائيل أمر محزن بالنسبة لي، وشئ وجعني عشان بذلت مجهود لكي لا تتطبع"، وتعرضت لمعاناة في زيارة فلسطين حتى لا يدنس جواز سفره بالختم الإسرائيلي وهي معاناة كبيرة جدًا، منوهًا بأنه لذلك سافر إلى فلسطين عبر الأردن.وتابع: اتضح من أحداث غزة أن السوشيال ميديا تمنع الأقاويل والأفكار التي نتحدث عنها، ومن الممكن أن تمنعنا وسائل التواصل الاجتماعي من كل النواحي الأخرى ونحن في خطر بسبب مواقع التواصل الاجتماعي الغربية.