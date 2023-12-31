الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئٔيس حزب البيئة العالمى يحذر من كوارث طبيعية أكثر حدة فى الأعوام المقبلة

جريدة الدستور

حذّر دوميط كامل رئيس حزب البيئة العالمي، من كوارث طبيعية أكثر حدة في الأعوام القليلة المقبلة.

وقال خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة القاهرة الإخبارية، أن خبراء البيئة عرفوا بالكوارث التي حصلت في الأعوام السابقة وتنبأوا بها من عام 2000 أننا سنصل لهذه المرحلة، وبحلول 2030، و2025، سنصل لمشاكل أكبر فيضانات وأعاصير غير مسبوقة.

وأضاف: "لم نر أعاصير في البحر المتوسط مثل التي رأيناها عام 2023، والدلائل تشير إلى أن المنطقة أصبحت ضمن خطر الفيضانات والأعاصير، حتى إن الأعاصير التي كانت دون الخطورة تتحول لأعاصير عنيفة".

وأردف: "الوضع الخطير جدًا، لا توجد خطط لمواجهة الكوارث البيئية القادمة، ولابد أنيكون وزراء البيئة العرب على أتم الاستعداد للتعامل مع الكوارث البيئية القادمة، وأن يضعوا خطط مواجهة على المستوى المطلوب".

ولفت إلى أننا بصدد تغير مناخي خطير، مثل تمدد التصحر، والجفاف، ارتفاع درجات الحرارة، ولابد من وضع استراتيجيات للمواجهة، في ظل تدمير الثورة الخضراء للمنطقة، وتدمير الغابات بشكل سريع، مما يساعد على تدمير البيئة وزيادة الاحترار العالمي.

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