محافظ أسوان: الضرب بيد من حديد لمواجهة احتكار السلع.. وتطبيق قرار الوزراء لـ7 سلع

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه يتم الضرب بيد من حديد لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع الأساسية والاستهلاكية، مع تشديد الرقابة التموينية من خلال تكثيف الحملات المكبرة للجان المشتركة من كل الجهات المعنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.

وأوضح أنه تتم المتابعة اللحظية لتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص باعتبار 7 سلع وهي "السكر، والأرز، وزيت الخليط، والفول، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن" من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة "8" من قانون حماية المستهلك، والصادر برقم 181 لسنة 2018، والتي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر.

الحملات المشتركة

وفي نفس السياق أوضح المهندس خالد أبوالقاسم مدير مديرية التموين، أنه بناءً على تكليفات محافظ أسوان تتم مواصلة الجهود، وتكثيف الحملات المشتركة، التي أسفرت عن ضبط 4268 مخالفة متنوعة منها 1340 مخالفة فى مجال الأسواق، و2928 مخالفة في مجال المخابز.

ولفت إلى أن المضبوطات في مجال الأسواق شملت تحرير 29 مخالفة للبيع بأزيد من السعر المقرر، و753 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و18 مخالفة مواد بترولية، و63 مخالفة لمضبوطات بدون ترخيص، و22 مخالفة لسلع مجهولة المصدر، و29 مخالفة للغش التجاري، و154 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى تحرير 19 محضر لحوم، و115 محضرًا لتجار تموينيين، و139 محضرًا متنوعًا.

وتابع أنه فى مجال المخابز فقد ضمت قائمة المضبوطات 326 مخالفة لنقص الوزن، و267 مخالفة لعدم مطابقة للمواصفات، وتحرير 12 محضرًا لتجميع الدقيق، و495 محضرًا للتصرف فى الدقيق، و692 محضرًا للتوقف، و179 محضرًا لاختراق ماكينات، و136 محضرًا لميزان مخالف، فضلًا عن 30 محضر سجل، و10 محاضر لعدم وجود قائمة، و392 محضرًا آخر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتلبية المطالب الجماهيرية، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، وفي إطار تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوفير السلع المطابقة للمواصفات بأسعار مخفضة، والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.