الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد فرحات: هدف نتنياهو من حرب غزة تجنب محاكمته بسبب "طوفان الأقصى"

نتنياهو
نتنياهو

 قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،  إنه لا توجد فرصة حقيقية للخروج من أزمة قطاع غزة، إلا من خلال الجهود المصرية التي تهدف لتسوية سياسية للأزمة، وسط انشغال العالم بأزمات أخرى.

وأضاف "فرحات"، خلال حواره  ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع على فضائية "ten"،  أن الحرب على قطاع غزة تأتي في ظل هيمنة اليمين المتطرف الديني في دولة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المجتمع الإسرائيلي أصبح أكثر تطرفًا قبل عملية طوفان الأقصى.

هدف نتنياهو من الحرب في غزة

وتابع، أن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحرب على قطاع غزة، لا تهدف لإعادة هيبة دولة الاحتلال، مؤكدًا أن الهدف الحقيقي من هذه الحرب تجنب محاكمته وتحميله المسئولية ما يحدث في عملية "طوفان الأقصى"، وإعادة بناء فرص وجوده مرة أخرى في الحياة السياسية في دولة الاحتلال، خاصة وأن "نتنياهو" ليس رقمًا سهلًا في الحياة السياسية الإسرائيلية. 

محمد فايز فرحات نتنياهو فرص وجوده الحياة السياسية الحرب غزة

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