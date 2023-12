2024.. ماذا تمنت الفنانة هند صبري في العام الجديد؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء عام جديد 2024، والذي يتمني فيه الناس أمنيات جديدة، لكي تتحقق مع قدوم شهور جديدة، ومن بينهم الفنانين والفنانات، والتي جاءت على رأسها الفنانة هند صبري، التي شاركت جمهورها بأمنيتها خلال عام 2024.

وتمنت الفنانة هند صبري، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" أمنيتها للعام الجديد قائلًة: "يا رب سنة أسعد وأخف علينا جميعا.. Hoping for a better year to come".

حلت النجمة هند صبري ضيفة على الحلقة الجديدة من برنامج “شارك تانك” والمقرر عرضها مساء غد الأربعاء على شاشة قناة cbc.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة cbc على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برومو الحلقة وعلقت عليه: المفاجأة.. النجمة هند صبري وصلت “شارك تانك شوفوا هتعمل إيه مع أصحاب المشاريع لما تبقى مع الشاركس غدًا الأربعاء 9 مساءً على CBC.. استنوا”.

ويواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT، تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهما دينا غبور وأحمد خليل.

ويعرض البرنامج اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء حلقة جديدة مع رواد أعمال يحاولوا اقناع SHARKS بالاستثمار في مشروعات هم، يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.