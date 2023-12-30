السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل صحة مطروح: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لاحتفالات أعياد الميلاد

وكيل صحة مطروح
وكيل صحة مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم  وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع حالة الطورائ في جميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بمديرية الصحة بمطروح وفقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطرو. 

الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد وكيل صحة مطروح  على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال فترة الإحتفالات برأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، لإستقبال أى حالات مرضية والتعامل معها. 

انعقاد غرفة الأزمات

وأشار إلى استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية. 

رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية

ولفت "سالم" إلى رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة او من ينوب عنه، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها، وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية

المرور الدوري على المستشفيات

كما أكد علي استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والتفتيش والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الاعياد، للتأكد من انتظام سير العمل.

وكيل وزارة الصحة بمطروح رفع حالة الطورائ إحتفالات رأس السنة الميلادية مطروح وكيل صحة مطروح

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