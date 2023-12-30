وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يقود حملة مرور مكبرة ويتخذ قرارات فورية ضد المقصرين

قاد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، حملة مرور مكبرة بدأت صباح اليوم وشملت مراكز كفر الشيخ وقلين ومطوبس وبيلا، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل بالقطاع الصحي بالمحافظة.

إجراءات فورية المقصرين

بدأت الجولة بالمرور على وحدة روينة التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، حيث تبين عدم تواجد بعض العاملين بالوحدة، فتم استدعاء مدير الإدارة إلى الوحدة، وعلى الفور أصدر وكيل الوزارة قرارا بنقل الطبيب مدير الوحدة ونائبه إلى خارج الإدارة لعدم تواجدهم، ونقل صيدلي وكاتب الوحدة إلى خارج الإدارة لتركهم العمل بدون إذن مسبق.

ثم توجه وكيل الوزارة إلى وحدة ميت الديبة التابعة لإدارة قلين الصحية، حيث تبين تغيب الطبيب مدير الوحدة ونائبه، فأصدر قرارا بنقلهم إلى خارج الإدارة الصحية، ثم تابع جولته المرورية إلى وحدة محلة موسى التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، والتي وجد فيها ثلاثة من العاملين تركوا عملهم بدون إذن وجاري اتخاذ إجراءات نقلهم إلى خارج الإدارة.

وأكمل وكيل الوزارة جولته المرورية فتوجه إلى وحدة سيدي طلحة التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، حيث وجد جميع العاملين بالوحدة متواجدين ويقومون بأعمالهم بانتظام، فتقدم لهم بالشكر على التزامهم بواجباتهم الوظيفية داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى.

تلا ذلك مروره على مستشفى الجلدية حيث وجد العيادات المسائية تعمل بكفاءة كما يوجد صيدلي طوارئ بالمستشفى، واختتم الدكتور محمد شقوير وكيل الوزارة جولته بالمرور على مستشفى الرمد، والتي اشتكى بعض المرضي فيها من تأخر بدء العمل بالعيادات المسائية إلى الساعة الثالثة مساءً، وعلى الفور تم التنبيه علي مدير المستشفى بضرورة التأكد من تشغيل العيادات المسائية في الأوقات المعلن عنها.

وتنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة قام الدكتور محمد أبو السعد وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالمرور على مستشفى حميات مطوبس، ومستشفى مطوبس المركزي، ومتابعة الإنشاءات الجديدة بالمستشفى المركزي، كما قام سيادته بالمرور على وحدة طب الأسرة بإبيانة.

وصرح الدكتور محمد أبو السعد بأنه خلال المرور تم التنسيق بين مدير مستشفى مطوبس المركزي ومدير مستشفى حميات مطوبس ومدير الإدارة الصحية بمطوبس، وذلك للعمل على تغطية مستشفى الحميات والوحدات الصحية بالإدارة بالأطباء والصيادلة والإداريين.

كما قامت الدكتورة سماح جاد مدير عام الطب العلاجي، يرافقها الدكتور محمود العطار مدير إدارة الحميات، بالمرور على مستشفى حميات بيلا، ومستشفى بيلا المركزي، حيث صرحت الدكتورة سماح جاد بأنه تم المرور على قسم الإستقبال، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، كما قام فريق المرور بفحص الملف الطبي للمرضى ومطابقته بمعايير الجودة، وأفادت بأنه تم المرور أيضا على بنك الدم التجميعي ومعمل المستشفى.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شقوير وكيل الوزارة على ضرورة التزام كل أفراد الفريق الطبي بالتواجد في أماكن عملهم، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية، وعدم التهاون في أي تقصير يحدث داخل المنظومة الصحية بكفر الشيخ.

وتأتي هذه الإجراءات من جانب السيد الدكتور وكيل الوزارة، في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان التزام جميع العاملين بالقطاع الصحي بساعات العمل المقررة، كما تعد هذه الإجراءات رادعة لكل من يحاول التقصير في أداء واجبه المهني، وتؤكد على أهمية الالتزام بأوقات العمل الرسمية، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في الوقت المناسب.