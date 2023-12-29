"كابيتانو مصر".. فريق ثابت البطل يحصد لقب كأس الموسم الثاني

حصد فريق كابتن "ثابت البطل"، لقب كأس الموسم الثاني من برنامج "كابيتانو مصر" في المباراة النهائية التي أقيمت منذ قليل.

وتوج فريق ثابت البطل، الذي تقوده المدربة سارة حسانين، بلقب كأس برنامج «كابيتانو مصر»، في موسمه الثاني، بعد الفوز ذهابا وإيابا على فريق «شحتة»، الذي يقوده محمد اليماني، في نهائي الموسم الثاني.

وفاز فريق ثابت البطل في لقاء الذهاب من نهائي كابيتانو مصر، بثنائية مقابل هدف، قبل أن يكرر فوزه في لقاء الإياب الذي أقيم اليوم، بثلاثية دون رد.