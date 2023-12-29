السبت 30 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

3 ساعات متواصلة.. روبي تحافظ على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة

جريدة الدستور

تصدرت الفنانة روبي قائمة الأكثر مشاة على يوتيوب بأحدث أعمالها الفنية التي تحمل عنوان “3 ساعات متواصلة”، محافظة على المركز الأول منذ طرحها الأيام الماضية.

 

وتخطت أغنية “3 ساعات متواصلة” حاجز المليون مشاهدة خلال 5 ايام من طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ. 

وأثارت الأغنية جدل كبير فور طرحها الايام الماضية، بسبب كلماتها الجريئة، وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في بيان رسمي أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبي.

ونوه "كامل"، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وتم تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.

3 ساعات متواصلة يوتيوب توما عزيز الشافعي روبي

مواد متعلقة

محمد سعد ينضم لقائمة الغائبين عن موسم رمضان 2024

"النهايات أخلاق".. رامي صبري يكشف عن اسم ألبومه الجديد

«مانجو» ينافس في المسابقة الرسمية لمهرجان كليرمون فيران

عاجل.. "المؤلفين والملحنين": ملكية تسجيلات أم كلثوم محسومة لـ"صوت القاهرة"

قبل طرحه بالسينمات.. بوسترات منفردة لبطلات فيلم "مقسوم"

عمرو دياب يطرح "يا قمر" سابع أغنيات ألبومه الجديد مكانك

تامر حسني ومدحت صالح ووائل جسار.. موعد حفلات راس السنة 2024

"كده لأ".. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة من "أبو نسب"

الأكثر قراءة

عاجل.. مستعمرون إسرائيليون يستولون على خيمة سكنية فى الأغوار الشمالية

ضابط إسرائيلي شكر قاتل عائلة دوابشة.. ففتكت به المقاومة فى بيت لاهيا

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى عزون شرق قلقيلية (فيديو)

عاجل.. فرنسا توقف استقدام أئمة أجانب بدءًا من 2024

رسميا.. أسعار كروت الشحن بعد تطبيق الزيادة في الأسواق المصرية

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمن تنحاز "لوفيغارو" الفرنسية؟:توقيت طوفان الأقصى، أزمات الحرب على غزة.

ياسمين الخطيب

ياسمين الخطيب تكتب: متى تعود الراهبة؟

صفاء النجار

ديستوبيا التكنولوجيا الحديثة «٣»

سارة شريف

متاهة فى الأنفاق

ماجد حبته

سموم دنيس روس

علي سعدة

بطولات.. وانجازات

جلال حمام

القصد من الكلام

عبد الرحيم طايع

لكى تسلم القاهرة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

تعديل تكتيكي.. أسرار خطة إسرائيل الجديدة فى الحرب على غزة

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة