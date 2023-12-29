3 ساعات متواصلة.. روبي تحافظ على المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة

تصدرت الفنانة روبي قائمة الأكثر مشاة على يوتيوب بأحدث أعمالها الفنية التي تحمل عنوان “3 ساعات متواصلة”، محافظة على المركز الأول منذ طرحها الأيام الماضية.

وتخطت أغنية “3 ساعات متواصلة” حاجز المليون مشاهدة خلال 5 ايام من طرحها على يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وهي من توزيع توما، وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وأثارت الأغنية جدل كبير فور طرحها الايام الماضية، بسبب كلماتها الجريئة، وأكد الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، في بيان رسمي أنه لم يأخذ قرارا حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبي.

ونوه "كامل"، بأن الأغنية أثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا كما تداول البعض، مضيفا في بيان صحفى أصدره، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور نتائجه.

وتم تداول مؤخرا أنباء عن عقد اجتماع لنقابة المهن الموسيقية على أغنية "3 ساعات متواصلة" للفنانة روبى بسبب جرأة كلماتها كما اعتبرها البعض، وهو ما نفته النقابة في بيان لها عن اتخاذ قرار في ذلك.