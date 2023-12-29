السبت 30 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فريق تريزيجيه.. طرابزون سبور يستهدف ضم أليو ديانج في يناير

أليو ديانج
أليو ديانج

أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، اهتمام طرابزون سبور التركي، بالتعاقد مع المالي أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبات ديانج قريبًا من الرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي المقبل، بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وبحسب شبكة “dirilispostasi” التركية، فإن عبدالله أفجي مدرب طرابزون سبور، أبدى إعجابه بـ ديانج، وطالب إدارة ناديه بإتمام التعاقد معه في ميركاتو الشتاء.

وأوضح التقرير أن طرابزون سبور يأمل في إتمام الصفقة من الأهلي، مقابل 5 ملايين يورو.

من ناحية أخرى، رصدت تقارير صحفية الاهتمام القطري بضم أليو ديانج في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويلعب المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلي السابق.، في صفوف طرابزون سبور.

و لعب أليو ديانج 127 مباراة مع الأهلي، مسجلًا 16 هدفا وقدم 18 تمريرة حاسمة في هذه الفترة.

وتمسك المالي أليوديانج لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بقرار رحيله خلال الميركاتو الشتوي في يناير المقبل بعد تلقيه العديد من العروض الخارجية في الفترة الأخيرة سواء في الخليج أو بعض الدوريات الأوروبية.

وجاء قرار أليو ديانج بعد استبعاده من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير في الفترة الأخيرة والاعتماد علي الثلاثي مروان عطية وأمام عاشوروأحمد نبيل كوكا وابتعاده عن الترتيب.

وكشف مصدر مسئول عن رغبة “كولر” في استمرار الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق لنهاية الموسم الجاري جعله يفتح الباب أمام رحيل ديانج خاصة أن المالي تلقي عرض بلجيكي لضم اللاعب بما يعني اقتراب رحيله خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وكان الأهلي قد تُوج بطلًا لكأس السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بنتيجة 4-2.

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