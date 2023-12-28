إيناس الدغيدي: أحمد زكي موهوب طاغية وكنت أعرف كيف أروضه في التصوير

أكدت المخرجة إيناس الدغيدي، أن الفنان الراحل أحمد زكي كان موهوب أكثر من أي شخص وهو خرج عن الشكل التقليدي للنجومية، قائلة: "أحمد زكي وكان شبه كل الناس اللي في الشارع وكان فرحان أنه شبه كل الناس وجيله كان كلهم حلوين وهو مختلف وسمراه كان جميل".

وأضافت إيناس الدغيدي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الموهبة كانت طاغية على الشكل في الراحل أحمد زكي، متابعة: "أحمد كان مش بيحب يأخذ أوردرات بس خد وأنا كنت بعرف أروض أحمد زكي وكان جاري وكان عايش وسطنا".

وتابعت: "أنا كنت مع أحمد زكي قاسية في أحيان كتير مش توجيهات فنية وهو كان بيستوعب ولكن بكون قاسية لما النجم يدلع وأنا في مرة قلت له أنت مش هنا نجم وأنت واحد زي كل واحد وكنا نتشاكل ونتصالح وهو عشان فنان كان بيخاف على كل حاجة يعملها وعايز يطلع في أحسن حال".