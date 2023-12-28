مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر.. مروان عطية أفضل لاعب في نهائي السوبر المصري

حصد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس سوبر الأبطال عقب الفوز على مودرن فيوتشر.

وقدم مروان عطية مباراة كبيرة أمام مودرن فيوتشر، وساهم في تحقيق الأهلي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتوج الأهلي ببطولة كأس سوبر الأبطال للمرة الرابعة عشر في تاريخه، عقب الفوز على مودرن فيوتشر في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ونجح أنتوني موديست وكريم فؤاد في تسجيل هدفين متأخرين قبل انتهاء الوقت الإضافي الثاني.

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