الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

عاجل.. "المؤلفين والملحنين": ملكية تسجيلات أم كلثوم محسومة لـ"صوت القاهرة"

جريدة الدستور

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية "ساسيرو"، بيانا مرفق بمستندات ووثائق تثبت أحقية شركة "صوت القاهرة" الأغاني التي سجلتها كوكب الشرق أم كلثوم.

جاء البيان الصادر من مكتب د.حسام لطفي، استاذ القانون بكلية الحقوق، والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والمستشار القانوني لشركة صوت القاهرة، كالتالي: "تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وهى جمعية أهلية مركزية أنها وحدها دون غيرها صاحبة الحق في الترخيص بالأداء العلني وإعادة النشر لأي من أغاني المؤلفين والملحنين من أعضائها بما في ذلك الأغاني التي سجلتها أم كلثوم بصوتها باسم ولحساب صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

كما تؤكد أن ملكية التسجيلات الصوتية لأم كلثوم، محسومة لصالح شركة صوت القاهرة بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 و2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة والمستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض، وبالتالي صار الحكم باتا واجب النفاذ، وهو حكم ينفى صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعا للتسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، ويتجاهل إقرار موثق من السيدة أم كلثوم بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة أم كلثوم".

وأضاف: "نؤكد أن السيد محسن جابر، وشركاته ومنها شركة ستارز (لبنان) يعلم أن مؤدي هذه المستندات أن تظل حقوق الأداء العلني وإعادة النشر ملكا خالصا لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، لا وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد محسن جابر أو أي من شركاته في شأن الأداء العلني وإعادة النشر لكل ما هو من تسجيلات السيدة أم كلثوم".

تابع "نؤكد أن محسن جابر، وشركاته ومنها شركة ستارز (لبنان) يعلم أن مؤدي هذه المستندات أن تظل حقوق الأداء العلني وإعادة النشر ملكا خالصا لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، لا وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد محسن جابر أو أي من شركاته في شأن الأداء العلني وإعادة النشر لكل ما هو من تسجيلات أم كلثوم".

ساسيرو صوت القاهرة أم كلثوم جمعية المؤلفين والملحنين بالمستندات الفنانة الراحلة الفنانة الراحلة أم كلثوم

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