الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تقارير دولية ترصد كواليس خريطة أسعار الفائدة خلال العام الجديد 2024

صندوق الاحتياطي الفيدرالي
صندوق الاحتياطي الفيدرالي

كشفت تقارير دولية عن كواليس خريطة أسعار الفائدة خلال العام الجديد 2024 بعد انتهاء شهر ديسمبر 2023، وتحليل وقراءة مؤشراته التي أسفرت عن توجهات البنوك المركزية العالمية، لخفض أسعار الفائدة.

متخصصة فى الاقتصاد النقدى: توقعات بانخفاض أسعار الفائدة للبنك الفيدرالى الأمريكى قريبًا

الاحتياطي الفيدرالي

وفقًا للعقود الآجلة لصندوق الاحتياطي الفيدرالي، تزايدت تكهنات الأسواق خلال هذا الشهر باحتمالية خفض أسعار الفائدة في عام 2024، وبحلول نهاية نوفمبر، اتجه المستثمرون نحو تسعير خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 115 نقطة أساس خلال العام المقبل مقارنة بـ 66 نقطة أساس فقط في الشهر الماضي، وتتوقع الأسواق حدوث أول خفض في أسعار الفائدة في شهر مايو المقبل بدلًا من شهر يوليو والذي كان متوقعًا في شهر أكتوبر الماضي.

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البنك المركزي الأوروبي

وفقًا لمؤشر مبادلة أسعار الفائدة لليلة الواحدة (OIS) في الاتحاد الأوروبي، استمر المستثمرون في تسعير المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي خلال العام المقبل. وتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مقارنة بـ 76 نقطة أساس فقط تم تسعيرها في أكتوبر ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بالخفض الأول لمعدلات الفائدة في شهر أبريل بدلًا من شهر يونيو الذي كان متوقعًا قبل شهر.

المملكة المتحدة

وفقًا لمؤشر مبادلة أسعار الفائدة لليلة الواحدة (OIS) في المملكة المتحدة، يتوقع المستثمرون أن يقوم بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة بحجم أقل بكثير في العام المقبل مقارنة ببنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، فمن المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة بـ 28 نقطة أساس تم تسعيرها في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يقوم البنك بخفضه الأول لسعر الفائدة في شهر أغسطس بدلًا من شهر سبتمبر كما كان متوقعًا، أي قبل شهر بالمقارنة بما تم تسعيره خلال شهر أكتوبر.

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