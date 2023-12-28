الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: اختيار 30% احتياطى من حجاج الجمعيات لاستبدالهم بالاعتذارات

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن اختيار نسبة 30% احتياطى من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحج هذا العام، وذلك بعد اختيار الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الاهلية بعد إعلان  القرعة الإلكترونية واستبدالهم فى حالة تعذر البعض فى السفر لأداء فريضة الحج أو اعتذار بعض الفائزين، حيث يتم الاختيار بالترتيب وفقا للقائمة.

وزيرة التضامن: تنفيذ أكبر برنامج وقائى لحماية الطلاب من الإدمان

كانت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث أجريت القرعة الإلكترونية لاختيار 7500 حاج من بين 23400 مواطن ومواطنة تقدموا، وتم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.

نيفين القباج التضامن الاجتماعي المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة الجمعيات الأهلية حج الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

نتنياهو يرضخ لليمين المُتطرف الإسرائيلى ويلغى اجتماعًا لـ "كابينيت الحرب"

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم