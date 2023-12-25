الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عرض طفلين على الطب الشرعي لقيا مصرعهما خنقًا بالجيزة

حريق
حريق

أمرت نيابة الهرم الكلية بعرض طفلين لقوا مصرعهم إثر نشوب حريق داخل شقتهم بالهرم على الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل للمجني عليهم وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه. 

وشهدت منطقة الهرم مصرع طفلين إثر حريق شقة سكنية نتيجة لاشتعال النيران فى الشقة بسبب ماس كهربائي، ثم اشتعال النيران بالمكان، وتم نقلهما إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بورود بلاغ يفيد نشوب حريق فى شقة سكنية بمنطقة الهرم تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق، وتبين اختناق طفلين بسبب الأدخنة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

أطباء الطب الشرعى عرض طفلين حريق شقة الهرم آثار خنق

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